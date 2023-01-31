الصين تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة مع دولة عربية

أفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية، بأن الوزير الجديد تشين قانغ، أبدى رغبته في تقوية الروابط الاقتصادية مع السعودية، وعمل منطقة تجارة حرة بين الصين ومنطقة الخليج في “أقرب وقت ممكن”.

جاء اقتراح تشين، الذي تم تعيينه في هذا المنصب مؤخراً، خلال محادثة هاتفية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والتي قال فيها أيضاً إن الصين تكن تقديراً كبيراً لدعم المملكة القوي والراسخ فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمصالح الصينية الأساسية.

وقال إنه يتعين على الجانبين توسيع نطاق التعاون بشكل أكبر في الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا الفائقة.

وإلى جانب ذلك، ضغط تشين من أجل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصـين والخليج وبناء “منطقة التجارة الحرة بين الصين والخليج في أقرب وقت ممكن”.

وقال الأمير فيصل، إن السعودية تعتبر العلاقات مع الصـين ركيزة أساسية للعلاقات الخارجية، وإن السعودية تحترم تماماً مبدأ الصين الواحدة، بحسب بيان وزارة الخارجية الصـينية.

يشار إلى أن الصـين، تعد الشريك التجاري الأول للسعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ حجم التجارة البينية نحو 309 مليارات ريال في 2021، بزيادة قدرها 39% عن العام 2020، تشمل 192 مليار ريال صادرات سعودية إلى الصين، بما في ذلك صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال.