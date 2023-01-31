مدير الغاز: مدة الرسالة وسطياً 65 يوماً

تصدر مدير محروقات ومدير الغاز مشهد اليوم الثاني من جلسات مجلس محافظة الريف ذلك أن إجاباتهم المدعمة بالأرقام والنسب لم تقنع أغلبية الأعضاء الذين طرحوا مشاكل مناطقهم وقراهم وبلداتهم والتي إما لم يصل إلى أغلبها مازوت التدفئة أو أن ما وصل قليل خصوصاً أن الشتاء قد مضى منه ما يقرب من الشهرين.

وركز الأعضاء الذين شاركوا في المداخلات على ضعف نسب التنفيذ من توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة في بعض المناطق وعدم الانتهاء منها في مناطق يفترض أنها تصنف باردة.

وقال مدير محروقات الريف محمد ليلا في رده على مداخلات أعضاء المجلس: إن نسبة تنفيذ الدفعة الأولى من مازوت التدفئة بلغت 62 بالمئة فمن أصل 750 ألف بطاقة مسجلة تم تنفيذ طلبات 490 ألف بطاقة.

وكشف ليلا عن تحسن في مخصصات طلبات التدفئة مبيناً أن التوزيع اليومي يصل لـ240 ألف ليتر على حين أن حصة المحافظة من التعزيز يوم الجمعة تصل إلى 41 طلباً أي 984 ألف ليتر، مؤكداً أن عملية اختيار البطاقات للدور تتم بشكل آلي والأولوية هي لمن لم يستلم مخصصات التدفئة في العام الماضي.

ووفقاً لليلا فإن نسبة تنفيذ الطلبات في الغزلانية بلغت 64 بالمئة وفي جرمانا 47 بالمئة وفي السيدة زينب 25 بالمئة وفي النبك 87 بالمئة وفي صيدنايا والمعرة 83 بالمئة.

مدير الغاز في ريف دمشق حسن البطل بين أن التوريدات جيدة والإنتاج حالياً جيد ويصل إلى 14 ألف أسطوانة يومياً لريف دمشق، موضحاً أن الزمن الذي يتم تحديده لمدة استلام الأسطوانة هو زمن وسطي قد يرتفع عشرة أيام أو ينقص مثلها علماً أن الدور إلكتروني لذلك فإن المدة الوسطية حالياً هي عند 65 يوماً.

ووفقاً للبطل فإن نشاط المعتمد أو تكاسله يؤثر على مدة استلام الأسطوانة لكن إجمالاً الدورة الماضية كانت مدة استلام الأسطوانة 75 يوماً إلى 80 يوماً.

وأشار البطل إلى وصول الصمامات الخاصة بأسطوانات الغاز وقرب تركيبها بعد توقف استيرادها لسنوات وهو ما يلغي عملية التنفيس أو تهريب الغاز التي تحصل نتيجة تهالك الصمامات القديمة.

أعضاء مجلس المحافظة لم يوافقوا البطل لناحية ما قدمه من أرقام خصوصاً مدة استلام الأسطوانة التي عارضها البعض مبيناً أن المدة تتجاوز التسعين يوماً وبعضهم وصل بها إلى 110 أيام.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نائل اسمندر بين أن توطين الخبز في ريف دمشق لم يحصل بعد وأن قاطني ريف دمشق والقنيطرة يحق لهم الشراء مباشرة من الأفران في محافظاتهم على عكس محافظات مثل حمص واللاذقية مبيناً أن المستبعد من الدعم يحق له الشراء من المعتمد وأي مخالفة تستوجب الشكوى لاتخاذ الإجراء اللازم.

كاشفاً عن مخالفة العديد من المعتمدين والأفران الخاصة لتلاعبهم إما بوزن الرغيف أو بسوء صناعته.

مدير الموارد المائية بيّن أن عمليات تعزيل الأنهار متوقفة منذ أيام بسبب عدم وجود مادة المازوت وعدم تزويد «محروقات» لآلياتنا كاشفاً عن دراسات تجرى للبحث عن مصادر مائية جديدة لتغذية نهري بردى والأعوج.

الوطن