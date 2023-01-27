وفاة أكبر معمرة سورية والتي توقعت أن عمرها 200 عاماً

توفيت المعمّرة السورية، نورة حسن حيميش، من قرية “أم الريش” بريف إدلب، عن عمر يناهز ال (140 عاماً)، عاصرت خلالها الاحتلالين العثماني والفرنسي.

ووصفت العديد من وسائل الإعلامية بأن المسنة السورية هي “الأكبر سناً على وجه الأرض”، حيث يصل عمرها بحسب بطاقتها الشخصية لأكثر من 122 عاماً، إلا أنها أكّدت شخصياً أنه “أكثر من ذلك بكثير، وبأنها لا تعلم ماذا يكون عمرها الحقيقي، مرجحةً بأن يكون 200 عام”.

أهالي السيدة السورية رجحوا بأن يكون “عمرها نحو (140 عاماً)، كونها تأخّرت في تسجيل القيد حتى عمر (18 عاماً)، والحصول على بطاقة شخصية، علماً بأنها رسمياً من مواليد 1901”.

“حيميش” قضت حياتها بكنف عمها الذي تكفل بها بعد وفاة والديها، وعملت برعاية الأغنام في بداية حياتها، لتصبح لاحقاً قابلة القرية.

أما على مستوى العالم، فقد كشفت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية مؤخراً بأن المعمّرة الأكبر سناً في العالم هي الإسبانية ماريا برانياس موريرا البالغة من العمر (115 عاماً).