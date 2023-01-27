تفاصيل الهجوم المسـلح على سفارة أذربيجان في طهران

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم: إن شخصاً قـ.ـتل وأصيب اثنان آخران، عندما فتح مسلح النار على نقطة حراسة خارج السفارة الأذربيجانية في إيران.

وأضافت الوزارة في بيان، أن “المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن ببندقية كلاشنكوف”.

وجاء في البيان، أن “المهاجم دمّر نقطة الحراسة بسلاح آلي، مما تسبب في مقتل رئيس جهاز الأمن وإصابة اثنين من حراس الأمن خلال محاولتهم التصدي له”.

وقالت الشرطة في طهران: إنها ألقت القبض على مشتبه به، وتحقق في الدافع وراء الهجوم.

كما ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلاً عن قائد الشرطة، أن المشتبه به دخل السفارة مع طفلين، وربما كان الدافع “مشاكل شخصية”، حسب الوكالة.