مسيّرة تقتـل قيادياً في تنظيم "أحـرار الشام" الإرهابي

قُتل قيادي من حركة "أحـرار الشام- القاطع الشرقي" الأربعاء، جرّاء استهدافه بصاروخ موجّه من طائرة مسيّرة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقالت مصادر إعلامية معارضة إن طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت القيادي صدام الموسى الملقب بـ"أبو عدي عولان"، بصاروخ أمام منزله في قرية الحدث في ريف مدينة الباب، موضحةً أن الموسى لقي مصرعه لحظة نقله إلى المستشفى جرّاء تعرضه لجـروح خطيرة.

من جهته، قال المرصد السوري المعارض إن انفجاراً مجهولاً في منزل الموسى أدّى إلى مقتله، مشيراً إلى أن طيراناً مسيّراً كان يحلق في سماء المنطقة لحظة حصول الانفـجار.

ونوّهت مصادر إلى أن المسيّرة التي استهدفت القيادي "أبا عدي" تابعة للقوات الروسيّة، إلا أن مصادر أخرى رجحت أن يكون الاستهداف قد تمّ من مسيّرة تركية، على اعتبار أن الموسى يقود تياراً داخل "أحرار الشام" موالٍ لـ "النصرة - تحرير الشام"، ورافض لتسليم معبر "الحمران" إلى السلطات التي تعمل بأمرة الجيش والاستخبارات التركيين في مدينة الباب.

يشار إلى أن "تحرير الشام" (النصرة سابقاً) تسيطر على عدة معابر في مناطق سيطرة الميليشيات الموالية لتركيا، وتُقتسم العائدات بين الأطراف بنسب متفاوتة بحسب الاتفاق المبرم بينها.

