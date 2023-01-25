مقترح إيراني بإنشاء لجنة أمنية ودفاعية مع سوريا

اقترح رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني محمد باقري، إنشاء لجنة أمنية ودفاعية بين سوريا وإيران.

جاء ذلك خلال لقاء باقري بوزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، وفقاً لما ذكرته وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وتحدث باقري خلال اللقاء عن توقيع وثيقة التعاون العسكري والأمني ​​بين إيران وسوريا، التي جرت في تموز/يوليو 2020.

واعتبر أن هذه الوثيقة يمكن أن تكون أساساً جيداً للتعاون بين البلدين.

وقال: “من الضروري إنشاء لجنة أمنية ودفاعية بين البلدين في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف: “وجودنا في سوريا كان في المجال الاستشاري، الجيش السوري اليوم بحاجة لإعادة تأهيل”.

ولفت إلى أن” القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لمساعدته في مجالات الصيانة والتدريب والتجهيز”.

ورأى باقري أن الأمن في منطقة غرب آسيا مترابط، وأنه لا يمكن أن يكون هناك انعدام للأمن في مكان ما وهناك أمن في أماكن أخرى.

وأضاف: “يجب أن يستمر هذا التعاون بسبب هذا الأمن المترابط، نحن فخورون بأننا شاركنا في هذه الملحمة العظيمة إلى جانب الشعب السوري، وقدمنا ​​شهداءً كراماً”.

من جانبه، قال الوزير السوري: “نحن نقاتل في نفس الخندق منذ فترة طويلة”.

وتابع “نحن فخورون بأن نكون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وندعم الثورة الإسلامية”.

كما أشار الجانبان إلى ضرورة إقامة مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.

وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، بذرائع واهية تنتهك القانون الدولي والتي ترافقت مع صمت المجتمع الدولي، بحسب تعبيرهما.