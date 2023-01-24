سويسرا: نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا غير قانوني

اعتبر وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث السويسري غي بارميلين أن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا انتهاك للقانون السويسري.

وقال بارميلين في مقابلة مع صحيفة «تريبيون دي جنيف» نشرت أول من أمس الأحد: إن حق الملكية في سويسرا أساسي ويضمنه الدستور، ومن المستحيل مصادرة أموال من دولة أو من أفراد من هذا البلد لتحويلها إلى دولة أخرى في إطار التشريع الحالي.

وأشار بارميلين إلى أن أي دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، لم تجرؤ على اتخاذ مثل هذه الخطوة لأن سويسرا دولة قائمة على سيادة القانون، والجميع ملزم بالامتثال للدستور والتشريعات الحالية.

وفي وقت سابق أعلن رئيس مجموعة العمل التابعة لوزارة العدل الأميركية أندرو آدامز أن واشنطن تعتزم البدء بتحويل جزء من الأموال المصادرة لمصلحة أوكرانيا في المستقبل القريب، الأمر الذي اعتبرته السفارة الروسية في واشنطن إجراء من شأنه إضعاف مصداقية النظام المالي الأميركي وأمن الولاية القضائية للدولار.