القبض على سائق صدم (حدث) ولم يقم بإسعافه

حصل حادث صدم على طريق اتوتستراد الفيحاء في دمشق لطفل عمره / 14 / سنة من قبل سيارة خاصة نوعها ( فيات ) لاذ سائقها بالفرار، وأثناء وقوع الحادث صادف مرور المواطن (أيهم) على متن دراجته النارية على الاوتستراد المذكور وقام باللحاق بالسيارة حتى وصلت إلى حي (ركن الدين) وحين وقوف سائق الدراجة أمام السيارة الصادمة لمنعها من التحرك أقدم سائق السيارة على صدم الدراجة النارية وصدم سيارة متوقفة على يمين الطريق،حضرت دورية من فرع مرور دمشق وتم توقيف السائق وإسعاف الحدث وسائق الدراجة إلى المشفى.

تم الثناء على سائق الدراجة من قبل فرع مرور دمشق ،وحجز السيارة المذكورة ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.



وزارة الداخلية