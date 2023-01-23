البرازيل والأرجنتين تخططان لطرح عملة موحّدة

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن البرازيل والأرجنتين قد تعلنان هذ الأسبوع عن بدء الأعمال التحضيرية لإطلاق عملة موحّدة في المستقبل القريب.

ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، قوله: "سيكون هناك قرار بشأن بدء دراسة المعايير الضرورية للعملة الموحدة".

وأشار إلى أنه ستتم دعوة دول أمريكا اللاتينية الأخرى للانضمام إلى هذا المشروع، فيما تقترح البرازيل تسمية العملية "سور" (الجنوب).

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الخطط أثناء زيارة الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إلى الأرجنتين والتي بدأت أمس الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مسوؤل أن الطرفين كانا يناقشان هذا المشروع سابقا، لكن البنك المركزي للبرازيل الذي يعارض إنشاء العملة الموحدة، كان يعرقل تحريك المشروع إلى الأمام.

وقال المسؤول إن الهدف من المشروع تعزيز التجارة الإقليمية، وتقليل الاعتماد على الدولار، بحسب الصحيفة.