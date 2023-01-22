حالة الطقس ٢٢/١/٢٠٢٣

22-01-2023

حالة الطقس ٢٢/١/٢٠٢٣

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً  بشكل عام، كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها  بحوالي /2_4/ درجات مئوية في أغلب المناطق.

أما ليـلاً،  يستمر الجو بارداً، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح  الباكر، ومن حدوث الصقيع في المناطق الجبلية.

وتكون الرياح، شرقية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة، أما البحر، خفيف ارتفاع الموج.

وحذّرت المديرية من تدني مستوى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية ليلاً وخلال  ساعات الصباح الباكر، وحدوث الصقيع في المناطق الجبلية.

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