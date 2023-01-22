الفضة.. هل يكون الخيار الأنسب للاستثمار عام 2023؟

في ظل التهديدات التي تحوف الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، بدأ المستثمرون يفاضلون بين عدّة أصول يمكنهم اللجوء إليها للخروج بسلام من هذه التهديدات، بيد أن “معدن مغمور” قد يكون هو الرهان الرابح هذا العام.

فبحسب محللون، من المرجح أن تصل أسعار الفضة لأعلى مستوى لها في 9 سنوات عند 30 دولاراً للأونصة خلال العام الحالي، وربما تتجاوز مكاسبها أسعار الذهب.

ويأتي ترجيح الفضة على الذهب، رغم أن المعدن الأصفر حقق انطلاقة مدهشة في مطلع 2023، في وقت انتكس فيه الدولار مسجلاً أدنى مستوى له في 7 أشهر.

وذكر محللون في تقرير نشرته شبكة CNBC، أن عدم كفاية المعروض من الفضة بالإضافة إلى ميلها إلى كونها أفضل أداء من الذهب في فترات التضخم المرتفع، من العوامل الرئيسية التي تدعم التوقعات.

وحققت الفضة مكاسب تاريخية تقترب من 20٪ سنوياً في سنوات سجل فيها التضخم مستويات مرتفعة.

وفي هذ الإطار قالت جاني سيمبسون الرئيس التنفيذي في ABC_Bullion، إنه بالنظر إلى هذا السجل ، ومدى بقاء الفضة الرخيصة مقارنة بالذهب ، فلن يكون مفاجأً رؤية الفضة تتجه نحو 30 دولاراً للأونصة هذا العام، على الرغم من أن ذلك سيوفر مقاومة كبيرة على الأرجح.

من جهتها قالت نيكي شيلز رئيس إستراتيجية المعادن في شركة “MKS PAMP”: أنه من المتوقع أن تسجل الفضة عجزاً يزيد عن 100 مليون أوقية على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع تزايد الطلب الصناعي برغم شح المعروض.

وأوضحت: “الجزء الأكبر من الطلب على الفضة صناعي، والذي يعادل ما يقرب من 50٪ من إجمالي الطلب”، داعية إلى ارتفاع أسعار الفضة إلى 28 دولاراً، مع حالة صعودية تبلغ 30 دولاراً أو أكثر، كما أبدت تفاؤلها بشأن الذهب ، لكنها ذكرت أنها أكثر تفاؤلاً بشأن الفضة.

من جانبه قال راندي سمولوود رئيس شركة ويتون للمعادن النفيسة: إنه من المتوقع أن ينمو الطلب على الفضة بأكثر من 15٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، معتمداً على الطلب الصناعي المتسارع من تطبيقات السيارات والإلكترونيات.

ويعتبر معدن الفضة شائع الاستخدام في صناعة السيارات والألواح الشمسية والمجوهرات والإلكترونيات.

وأشار سمولوود، لا توجد بطانة إضافية لإمدادات الفضة، قائلاً: “لقد وصلنا إلى ذروة المعروض من الفضة منذ حوالي خمس أو ست سنوات”.

ووفقًا للمجموعة التجاري The Silver Institute ، بلغ المعروض من الفضة من إنتاج المناجم في عام 2022، نحو 843.2 مليون أوقية ، والتي كانت لا تزال أقل من ذروة العقد البالغة 900 مليون أوقية في عام 2016.

والمعروض من الفضة يتم إنتاجه إلى حد كبير كمنتج ثانوي لمناجم الرصاص والزنك والنحاس والذهب، ويعرف بأنه لا يستجيب بشكل عام للطلب بالسرعة نفسها.

قال سمولوود: “عندما ترتفع أسعار الفضة، فليس الأمر كما لو أن مناجم الفضة يمكن أن تزيد الإنتاج، لأن مناجم الفضة توفر فقط حوالي 25٪ من الفضة”، مضيفاً أن السوق غالباً ما يعتمد على مناجم الرصاص والزنك لتلبية الاحتياجات الأعلى.

ومع ذلك، فقد أكد أنه على الرغم من أنه لن يكون من المفاجئ رؤية الفضة تلمس 30 دولاراً للأونصة، إلا أنه لا يعتقد أن السعر سيستمر، داعياً إلى أن تظل الأسعار “مريحة أكثر من 20 دولاراً للأونصة”.

ومع ذلك، قد تؤدي مخاوف الركود إلى ضعف الطلب الصناعي، مما قد يتسبب في انخفاض أسعار الفضة إلى 18 دولاراً للأونصة، وفقًا لـ MKS PAMP.

وأعلن سيمبسون من Pallion، أن الخطر الأكبر على أسعار الفضة هو إذا انخفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع.

وقالت: “إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التشديد، وإذا انخفض التضخم بسرعة أكبر مما تتوقعه السوق، فسيكون ذلك رياحاً معاكسة للفضة”، “خاصة إذا كان الاقتصاد يتجه إلى الركود، نظراً لأن الحصة الكبيرة من الطلب على الفضة مرتبطة إلى الناتج الصناعي “.