تعرّف على الأغذية التي تطيل العمر وتحمي من الوفاة المبكرة!

دراسات حديثة أجراها باحثون أمريكيون في جامعة “هارفارد”، توصلت إلى أن بعض الإجراءات في نظامنا الغذائي، يمكن أن تطيل متوسط العمر المتوقع للبشر.

وتوصل الباحثون، بعد تحليل بيانات أكثر من 119 ألف بالغ على مدار 36 عاماً، إلى أنه يمكنك تقليل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 20 % تقريباً، عن طريق تناول المزيد من الأطعمة من 4 أنماط صحية.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في دورية “غاما” للطب الباطني، أن الأشخاص الذين يتناولون “وجبات عالية الجودة” أو يتبعون حمية بأغذية غنية بالعناصر المفيدة، لديهم خطر أقل بنسبة 20 % للوفاة مبكراً، بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والتنكس العصبي، مقارنة بغيرهم ممن لا يتبعون مثل هذا النظام الغذائي.

ووفق ما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، فقد تضمنت “الأنظمة الغذائية عالية الجودة” كلاً من مؤشر الأكل الصحي، وحمية البحر المتوسط، والنظام الغذائي النباتي الصحي، ومؤشر الأكل الصحي البديل.

وأشارت الدراسة، أن هذه البرنامج الغذائية تشترك بمكوناتها، التي تضم الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات.

وتعليقاً على الدراسة قال المؤلف الرئيسي من جامعة هارفارد فرانك بي هو: “الشيء الجيد هو أنه يمكن لمن يمل من اتباع نمط غذائي واحد لفترة من الزمن، الانتقال إلى نمط غذائي صحي آخر، يحقق من خلال فوائد عظيمة للجسم”.

وتقوم حمية البحر المتوسط، على تناول الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك.

بينما مؤشر الأكل الصحي، هو عبارة عن نظام تسجيل لتقييم مجموعة متنوعة من الأطعمة، وهو مقياس لجودة النظام الغذائي المستخدم لتقييم مدى توافق مجموعة من الأطعمة، مع التوصيات الرئيسية للمبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين.

حيث أن مؤشر الأكل الصحي البديل، يستند إلى الأطعمة والمغذيات التي تتنبأ بخطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مع التأكيد على أن الأطعمة التي نتناولها أكثر أهمية من النسب المئوية للمغذيات نفسها.

فيما النظام الغذائي النباتي الصحي، يشمل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات والبطاطس والبقوليات والزيوت.