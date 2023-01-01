سياسي فرنسي يكشف توقيع زيلينسكي على قانون “فاضح”

قال السياسي الفرنسي فرانسوا أسيلينو، إن قانون الصحافة الجديد في أوكرانيا يتعارض مع حرية التعبير الأوروبية، ويعزز دكتاتورية زيلينسكي النازية.

وأضاف أسيلينو، الذي يتزعم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، في تغريدة على تويتر: “يعمل زيلينسكي على ترسيخ ديكتاتوريته النازية الجديدة. حتى رابطة الصحفيين الأوروبية أعربت عن غضبها وامتعاضها. ويرى ممثلو هذه الرابطة أن القانون الأوكراني الجديد الخاص بالصحافة، يحتوي على أحكام عديدة تتعارض مع القيم الأوروبية”.

وأشار السياسي الفرنسي، إلى أن نقابة الصحفيين الأوكرانية كذلك، غير راضية عن القانون الجديد، وتعتقد أنه يشكل أكبر تهديد لحرية التعبير منذ وجود أوكرانيا المستقلة.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع قانون حديث حول وسائل الإعلام.

حيث بات بمقدور السلطات الأوكرانية فرض غرامة، وإغلاق أي قناة تلفزيونية أو صحيفة أو موقع ويب، إذا لم يعجبها المحتوى المعلوماتي الموجود هناك.

في السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قانون الإعلام الأوكراني الجديد، يشرعن قمع وسائل الإعلام في أوكرانيا، ويضيّق الخناق عليها.

وأشارت إلى أنه من الآن فصاعداً يمكن للسلطات الأوكرانية أن تفعل ما تشاء، وتحظر وسائل الإعلام بدون قرار قضائي أو تحقيق، ومخالفة كل من يسمح لنفسه بتصريحات تخالف المبادئ التوجيهية المعتمدة.

وقالت زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي، اختار أن يوقع القانون الفاضح في فترة الأعياد الغربية، لتفادي انتقادات دول الغرب.