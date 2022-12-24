المؤسسة العامة للأعلاف : لا نملك قطع أجنبي لاستيراد الأعلاف حالياً

كشف مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط أن قيمة مبيعات المؤسسة بلغت لهذا العام ٤٨٤ مليار ليرة، وقد بلغ الدعم غير المباشر للمربين من خلال بيع المواد العلفية بسعر أقل من السوق مبلغ ١٣٠ مليار ليرة، لافتاً إلى أن المؤسسة تغطي كامل حاجات القطاع العام (مؤسسة الدواجن ، الأبقار ، الإنتاجية العسكرية)، من المواد العلفية وبأسعار مدعومة، علماً أن المؤسسة تغطي بحدود ٢٠- ٢٥ % من حاجة قطيع الثروة الحيوانية، مضيفاً أن المؤسسة استوردت هذا العام ١٤٠ ألف طن من المواد العلفية، ولكن في الوقت الحالي لا يتوفر لديها قطع للاستيراد .

وأشار شباط إلى أن عدد معامل الأعلاف في سورية لدى القطاع الخاص هو أكثر من ١١٠ معامل بطاقة إنتاجية تتجاوز الـ٢.٥ مليون طن سنوياً، لكنها فعليا تنتج بحدود ٧٠٠ ألف طن فقط، بينما عدد معامل الأعلاف التابعة للمؤسسة هي ستة معامل منها أربعة معامل فقط تعمل حالياً، وبطاقة إنتاجية تتجاوز الـ٥٠ ألف طن، منوهاً بأن المؤسسة رابحة ولها ديون على جهات مختلفة.

مدير عام مؤسسة الأعلاف ذكر أن الكميات الموجودة حالياً في المؤسسة هي ١٢٠ ألف طن من مختلف المواد العلفية ، وقد تم كذلك افتتاح ٣٥ دورة علفية خلال العام الحالي، منها دورتان للأغنام، ومثلها للجمال والأسماك وثلاث دورات علفية للدواجن.

تشرين