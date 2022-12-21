زيلينسكي يصل الى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع بايدن

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي لم يغادر بلاده منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، مساء الاربعاء الى واشنطن، التي اعلنت انها ستزود بلاده بمنظومة باتريوت الاكثر تطورا للدفاع الجوي.

واستقبل الرئيس جو بايدن نظيره الاوكراني في البيت الابيض قبل أن يخاطب الاخير الكونغرس الأمريكي في وقت لاحق ضمن هذه الزيارة التي وصفت بـ"التاريخية".

واستبق وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الزيارة بالإعلان أن "رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها الى الآن".

وكانت الناطقة باسم الرئاسية الأمريكية كارين جان-بيار، اعلنت في بيان أن زيارة زيلينسكي تؤكد أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما اقتضت الضرورة".

من جانبه قال الكرملين الأربعاء، إن شحنات أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا لن تؤدي سوى إلى "تفاقم" النزاع مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "كل هذا يؤدي بالتأكيد إلى تفاقم النزاع ولا يبشر بالخير لأوكرانيا"، في إشارة إلى شحنات أسلحة جديدة إلى كييف.