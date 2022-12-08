صحة اللاذقية تحذر من تناول الفطور البرية بعد جنيها عشوائياً

حذرت مديرية صحة اللاذقية من تناول الفطور البرية بعد جنيها عشوائياً من الحقول، حيث راجع مشافي المديرية خلال الأيام القليلة الماضية عدة حالات تعاني أعراضاً هضمية حادة.

وبحسب الصحة فإن هذه الفطور تصنف من الانواع السامة، مبينة أن بعض المعلومات حول اعراض تناول هذه الفطور وأهمية الكشف المبكر والمعالجة تجنباً للمضاعفات.

ووفق المعلومات التي اوردها مسؤول التسممات في مديرية صحة اللاذقية الدكتور لؤي سعيد:

- هناك الكثير من الفطور السامة والتي قد تبدأ أعراض التسمم بها باكراً ( من ساعة وحتى 24 ساعة) ويغلب عليها أن تكون سليمة من حيث التطور وحدوث الشفاء.

- قد تتأخر أعراض التسمم عند بعضها الآخر بالظهور لأكثر من 24 ساعة، وتنتهي بعد عدة أيام بقصور كبد أو كلية حاد (حسب نوع الذيفان السام) لتنتهي بقصور أعضاء متعدد والوفاة لاحقاً.

- عملية التمييز بين أنواع الفطور السامة وغير السامة صعبة من حيث الشكل أو اللون أو مكان النمو،

- تبقى الخبرة العملية وإجراء الفحوص المخبرية للفطور هي الحاسمة في مجال تحديد السام منها وغير السام، فقد تتشابه الفطور السامة وغير السامة بالرائحة والمذاق.

- بعض الفطور تكون سامة وهي طازجة وتزول سميتها بالطهي، وبالعكس فقد تصبح الفطور سامة بعد طهيها.

وبينت الصحة أن أعراض التسمم تختلف من فطر إلى آخر حسب المادة السمية التي يحتوي عليها، ولكن بالعموم فقد نجد الأعراض التالية:

1. آلام بطنية.

2. إقياءات متكررة.

3. إسهالات.

4. صداع.

5. إفراط شديد في اللعاب أحيانا.

6. اضطرابات تنفسية.

7. خروج دم مع البول.

8. ظهور لون يرقاني عند ترقي الأذية الكبدية.

9. شح بول عند بدء الأذية الكلوية.

10. قد تسبب بعض الفطور أعراضاً عصبية كالهلوسة.



كما أوضحت الصحة أنه لا بد من مراجعة الطبيب أو المشفى عند ظهور أول أعراض مشبوهة وخاصة بعد تناول أي نوع من الفطور وأخبار الطبيب بجميع المعلومات المتعلقة بالفطر الذي تم تناوله، مؤكدة أن الكشف والبدء بالعلاج باكراً يخفض من نسبة المضاعفات والأذيات التي قد تحدث بعد التسمم.

المصدر: صحة اللاذقية