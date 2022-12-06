موت طفل بعمر خمس سنوات على يد جدته

أفادت مصادر أهلية أنه تم إسعاف طفل يبلغ من العمر خمس سنوات إلى مشفى حماة الوطني جراء تعرضه لكدمات في أنحاء جسده.

وبينت المصادر أنه نتيجة الفحص تبين أن الطفل كان متوفياً قبل وصوله إلى المشفى، وتم تسليم جثته لأمه أصولاً.

كما لفتت المصادر إلى أن الوفاة كانت بسبب النزف الدماغي الرضي المنشأ إضافة إلى سوء التغذية.

وفي سياق متصل أشار مقربون من مكان سكن الطفل إلى أن جدة الطفل لأبيه، كانت تقوم بتعذيبه جسدياً وتحرمه من الطعام لفترات طويلة في ظرف وفاة الأب ووجود الأم خارج محافظة حماة.

كما يشار إلى أن جدة الطفل في الستينات من عمرها وتم إلقاء القبض عليها فيما لا تزال التحقيقات جارية لدى الجهات المختصة.