أمريكا تكشف عن حرب صينية وشيكة!

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أن أمريكا لا تستبعد هجوم الصين على تايوان، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لمنع مثل هذا التطور.

وقالت شيرمان: “لقد حافظنا على السلام في مضيق تايوان 50 عاماً، ونريد الحفاظ على السلام والاستقرار. ومع ذلك، أعتقد أن الحرب ممكن حدوثها في ظل السيطرة الكاملة لشي جين بينغ”.

وأكدت وسائل إعلام صينية أن جيشي الصين وروسيا سيواصلان التعاون لتعزيز الاستقرار ولن يسمحا للولايات المتحدة بإعادة إنتاج الأزمة الأوكرانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعلن مؤخراً عن تنفيذ روسيا والصين مناورات جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شاركت فيها قاذفات استراتيجية نووية روسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنّه لأول مرة هبطت طائرات روسية في مطار بالصين، وطائرات صينية في مطار روسي خلال هذه المناورات.