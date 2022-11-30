القبض على عروس سورية فرت بالذهب بعد أسبوع من زواجها !

قالت وسائل إعلام تركية، إن السلطات ألقت القبض على “عروس سورية” فرت بعد أسبوع من زواجها بمواطن تركي، في منطقة سورجون بولاية يوزغات.

وفي التفاصيل، فإن الشاب ف . ي تزوج من السورية م . هـ، وبعد أسبوع من الزفاف استقلت العروس سيارة أجرة وفرت من المنزل ومعها الهدايا والمجوهرات التي جمعت ليلة الزفاف، إلى جانب متعلقات أخرى ومبلغ مالي.



وعندما أيقن الشاب أن زوجته فرت، أخطر السلطات بذلك لتقوم بملاحقتها والقبض عليها. وتم تحويل الشابة السورية للمحاكمة، لتقرر المحكمة الزج بها في سجن يوزغات.