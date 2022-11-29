الصحة العالمية تستخدم "إم بوكس" اسمًا جديدًا لجدري القرود

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إنها ستبدأ في استخدام مصطلح جديد مفضل هو "إم بوكس" كمرادف لجدري القردة، وحثت الآخرين على أن يحذوا حذوها بعد تلقي شكاوى من أن الاسم الحالي للمرض ينطوي على عنصرية ووصمة عار.

وقالت المنظمة العالمية في بيان إنه "سيتم استخدام المصطلحين في نفس الوقت لمدة عام قبل التخلص التدريجي من مسمى ‘جدري القردة‘".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت في وقت سابق هذا العام مشاورات عامة لوضع اسم جديد للمرض، وتلقت أكثر من 200 اقتراح.