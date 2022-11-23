«السعودية» تدعم «تركيا» بمليارات الدولارات

صرح متحدث باسم وزارة المالية السعودية، بأن السعودية و تركيا تناقشان وضع وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وقال المتحدث لوكالة «رويترز»، قائلا: «إننا نجري نقاشا أخيراً لإيداع خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية.

وفي اللقاء، تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد خفض معدلات الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في 20 أكتوبر الماضي، لتصل إلى 10.5 بالمئة، مواصلا سلسلة خفض الفائدة التي تتفق مع رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدت هذه السياسة المتساهلة من البنك المركزي التركي إلى تراجع حاد لليرة التي فقدت أكثر من 28 بالمئة من قيمتها هذا العام، وهو ما ساهم أيضا في قفزة التضخم المتأثر بزيادة أسعار الطاقة والغذاء.