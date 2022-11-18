محمد بن سلمان يحصل على حصانة أمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية وثيقة محكمة قالت فيها: إن إدارة الرئيس “جو بايدن” خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقـتل الصحافي السعودي “جمال خاشقجي”.

يذكر أن “الخاشقجي”، والذي اشتهر بمواقفه المعارضة لحكومة بلاده عام 2018، قُتـل على يد عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول، في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن الأمير “محمد” هو من أمر بها وهو ما نفته الرياض.

ويعتبر “بن سلمان” هو الحاكم الفعلي للمملكة، منذ أن عينه والده الملك “سلمان” رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي.

وأعلن محامو ولي العهد السعودي في الشهر الفائت، امتلاكه الحصانة من الملاحقة القضائية بعد تعيينه في منصب رئيس الوزراء.

من جانبها قالت “خديجة جنكيز”، خطيبة خاشقجي السابقة، بعد نشر الخبر: “مات جمال مرة أخرى اليوم”.

وأضافت: “اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا، هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه”.

ونوهت “سارة لي ويتسن” المتحدثة باسم منظمة الديمقراطية الآن، في بيان لها «من المفارقة أن الرئيس “بايدن” أكد على نحو منفرد أن “محمد بن سلمان” يمكنه الإفلات من المساءلة، في حين أنه هو الذي وعد الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته. حتى إدارة “ترامب” لم تفعل ذلك».

وذكر مراقبون أن هذه الحصانة، بمثابة ضوء أخضر للأمير السعودي لزيارة الولايات المتحدة في الوقت الذي يريده، وأنها شكل من المراضاة الأمريكية للمملكة، بعد الفتور الذي شهدته العلاقة بين أمريكا والسعودية في الفترة الأخيرة.