ديزني تكسر النمطية وتُصدر فيلم بطلته سمينة

أصدرت “ديزني” مؤخراً فيلماً قصيراً بعنوان “انعكاس” من بطولة بطلة ذات وزن كبير تحب “باليه”، لكسر الصورة النمطية عن معايير الجمال ولعرض مشاكل جميع فئات الأطفال.

وتلقى الفيلم القصير إشادة من النقاد، في حين انتقد العديد من الأفراد “ديزني” لتشجيعهم الأطفال على زيادة الوزن.

وتم الإعلان عن الفيلم القصير، الذي تم إنشاؤه بواسطة “Walt Disney Animation Studios “، في 12 أيلول الفائت، وهو متاح حالي للبث على “+Disney”.

يُظهر جزء من الفيلم البطلة “بيانكا” وهي تمارس رقص “باليه” عبر مرايا مكسورة، لترمز إلى التغلب على انعكاسها وتدني احترام الذات، وتتغلب “بيانكا” على الشك والخوف من خلال توجيه قوتها الداخلية وقوتها.

والفيلم من إخراج “هيلاري برادفيلد”، كما تم عرضه في 14 أيلول الماضي.

