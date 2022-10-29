القبض على مجرمين بتهمة التشليح بالقوة في اللاذقية

وردت شكاوي إلى قسم شرطة الشاطئ في اللاذقية حول إقدام شخصين يرتديان الزي العسكري ويستقلان دراجة نارية على اعتراض السيارات العابرة في محلة (المدينة الرياضية وجسر المدينة وشاطئ البحر ) وابتزاز أصحابها منتحلين صفة أمنية وسـ.لبهم أجهزة خليوية ومبالغ مالية وأشياء أخرى.

ونتيجة المراقبة الدقيقة تم رصد المشتبه بهما أثناء قيامهما باعتراض إحدى السيارات خلف المدينة الرياضية بواسطة دراجتهما بقصد سلبها فتم على الفور إلقاء القبض عليهما وتبين أن الأول يدعى (غازي . ب) وعثر بحوزته على موس كباس ومبلغ مالي وقدره مائة وثمانون ألف ليرة سورية وتم حجز الدراجة المهربة العائدة له ، والثاني يدعى (مضر . خ) وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكابهما سبعة حوادث سـلب خلال شهر بعد التخطيط المسبق فيما بينهما بقصد سـلب المارة أثناء سيرهم بسياراتهم منتحلين صفة أمنية حيث يقومان باعتراض السيارات بواسطة الدراجة المصادرة بحجة التفتيش ثم يقومان بابتزاز هم وسـلبهم ويختارون أماكن السير المظلمة وقليلة الحركة لارتكاب عمليات السـلب.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية

