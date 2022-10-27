روسيا تلوّح بسلاحها النووي في مناورات الردع
أطلق الجيش الروسي مناورات "جروم"، التي تزامنت مع مع انتهاء مناورات حلف "الناتو" المسماة بـ "الظهر الصامد"، لاختبار منظومته للردع النووي.
واعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن المناورات تمثل توجيه ضربة نووية ساحقة من جانب قوات الدفاع الاستراتيجي، "رداً على ضر*بة نووية من العدو"، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز".
ويرى محللون أن "جروم" إشارة إلى جدية تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستخدام السلاح النووي إن تعرض وجود بلاده للخطر، مستبعدين احتمال "الصدام النووي" مع الغرب.
وتهدف المناورات لإعداد القوات الاستراتيجية في مواجهة تهديد العدو، وهي ذات طبيعة دفاعية بحتة تؤهل القوات لإجراءات ردع عدو محتمل.
وتضم المناورات 12 ألف جندي وقاذفات لقوات الصواريخ الاستراتيجية وعشرات الطائرات، وحاملات صواريخ استراتيجية وسفن وغواصات نووية، وعشرات الوحدات والمعدات العسكرية الخاصة.
وتتضمن المناورات إطلاقاً عملياً لصواريخ "كروز" وصواريخ باليستية، بما في ذلك صواريخ "يارس" و"سينيفا" و"زيركون" المتطورة، التي دخلت رسمياً الخدمة في الجيش الروسي.
ورجّح علماء بجامعة "روتجرز" الأميركية، أنه فب حال اندلاع حرب نووية واسعة بين روسيا والولايات المتحدة، فإنها ستحصد أرو"اح أكثر من 5 مليارات شخص.
وأشار العلماء إلى أنه سيُطلق نحو الغلاف الجوي أكثر من 150 تيراغرام (165 مليون طن) من السخام، وهو ما يتسبب في "شتاء نووي" عبر الكوكب.
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