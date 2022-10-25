صحيفة أمريكية: بن سلمان يسخر من بايدن في الخفاء

أفادت مصادر إعلامية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يسخر في حواراته الخاصة من الرئيس الأمريكي جو بايدن وزلاته، ويشكك في قدراته العقلية.

وأشارت المصادر إلى أن بن سلمان أبلغ مستشارين، بأنه لم يتأثر ببايدن منذ أن كان نائباً للرئيس الأمريكي، وأنه يفضل كثيراً الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكّرت الصحيفة بأن بايدن أعلن أثناء حملته الانتخابية عام 2020، أنه يرى "القليل جداً من قيمة المردود الاجتماعي، في الحكومة الحالية للمملكة العربية السعودية".

إضافةً إلى أن بايدن رفض التحدث إلى الأمير محمد لأكثر من عام، وعندما التقيا أخيراً في جدة، شعر المسؤولون السعوديون الحاضرون بأن بايدن "لا يريد أن يكون هناك"، وأنه لم يكن مهتماً بمناقشات السياسة.

وأشارت الصحيفة إلى محاولة بايدن وبن سلمان بناء علاقة شخصية أثناء زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى جدة، لافتةً إلى أن بايدن أغضب حينها ولي العهد بإثارة قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ورأت الصحيفة أن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية كانت تدق أسافين في العلاقة الأمريكية السعودية منذ سنوات، لكن العداء بين بايدن وبن سلمان فاقم التوتر، مرجحةً أن تصبح الأمور "أكثر فوضوية".

وأعرب مسؤولون سعوديون عن مشاعر الإحباط، إزاء حقيقة أن العلاقة مع أمريكا لا تزال تُنظر إليها من منظور ضيق لـ "النفط والأمن"، في حين يرى بن سلمان الفترة المقبلة فرصة أخيرة للمملكة لجني الأرباح من مواردها الطبيعية.

ونفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن يكون الأمير محمد قد سخر من بايدن، أو أن يكون قد أخبر مساعديه أنه لم يكن معجباً به وأنه يفضل ترامب عليه.

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير تلك الأنباء المتعلقة بسخرية بن سلمان من بايدن، بـ "التصريحات المضحكة"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.