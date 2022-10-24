هل يختفي الذهب من الأرض؟

يعتقد الخبراء أن الكميات التي يمكن الحصول عليها من الذهب على الأرض وصلت عبر "النيازك" التي ضربت الكوكب منذ حوالي 200 ألف عام، وفقاً لمجلة "ساينس ديلي"، كما يوجد أيضاً الكثير من الذهب في قلب الأرض.



في الواقع، هناك ما يكفي لتغطية الكوكب بـ 13 بوصة منه، إذا تمكنا فقط من الوصول إليه، وفقاً للعلماء.



والذهب ليس ثميناً لمجرد جاذبيته الجمالية، فهو معدن مهم للصناعة، ويستخدم على نطاق واسع في مختلف التقنيات، بما في ذلك الاتصالات وأجهزة الحاسوب ومحركات الطائرات النفاثة.



ونظراً لأنه لا يمكن الحصول على الذهب الموجود في قلب الأرض، فيتعامل البشر مع الاحتياطيات الموجودة في قشرة الكوكب، وهناك الكثير من مناجم الذهب في جميع أنحاء العالم.



تعد أكبر الدول المنتجة للذهب هي الصين وروسيا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. ولكن هل يمكن أن يستنفد البشر كل كميات الذهب الموجود في القشرة الأرضية؟



وصلنا للذروة ربما وصلنا بالفعل إلى ما يسميه بعض الخبراء "ذروة الذهب"، ما يعني أن معظم الذهب في العالم قد تم استخراجه، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية.



في عام 2019، بلغ إجمالي إنتاج مناجم الذهب 3,531 طناً، وهو ما يقل بنسبة 1٪ عن عام 2018.



ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الذهب بشكل طفيف مع نهاية 2022، إلى 3,588 طناً، لكن الخبراء يتوقعون أنه بعد عام 2024، من المتوقع أن ينخفض إنتاج منجم الذهب بمعدل سنوي قدره 0.8بالمائة حتى عام 2026.



أفادت "هانا براندشتايتر"، المتحدثة باسم مجلس الذهب العالمي، لبي بي سي إنه نظراً لصعوبة اكتشاف مناطق جديدة لاستخراج الذهب، فمن الممكن تماماً أن نكون قد وصلنا إلى الذروة.



هذا لا يعني أننا سنبدأ في ملاحظة أي تغييرات في الإنتاج على الفور، ولكن على مدى عقود، يمكن أن ينخفض الإنتاج تدريجياً. وبالطبع، كلما أصبح نادراً، زادت كلفته.



أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن كمية الذهب في الاحتياطيات الأرضية تبلغ حوالي 57 ألف طن، لكن هذا الرقم هو ما تسميه بي بي سي "الهدف المتحرك"، ما يعني أنه يمكن اكتشاف طرق جديدة لاستخراجه من الأرض. ويشمل ذلك التكنولوجيا المتقدمة، والتي يتم تنفيذها بالفعل في بعض مواقع التعدين.



ولكن نظراً لوجود عرض نظري محدود من الذهب، فمن المحتمل أن ينفذ.



في عام 2016، أشارت التقديرات إلى أنه لم يتبقى سوى حوالي 20 عاماً أخرى من احتياطيات الذهب القابلة للتعدين المعروفة.