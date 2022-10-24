وفاة شاب باللاذقية جراء سقوطه من أعلى سطح البناء الذي يقطن فيه

أفادت وزارة الداخلية بوفاة شاب بحي مشروع الصليبة في اللاذقية جراء سقوطه من أعلى سطح البناء الذي يقطن فيه من الطابق الثامن.

وفي بيان لها، قالت الداخلية: "وردت معلومات لقسم شرطة الصليبة في اللاذقية حول سقوط شاب يدعى ( يزن - ج) مواليد ٢٠٠٤ من سطح البناء الذي يقطن فيه من الطابق الثامن بحي مشروع الصليبة".

وأضافت: "على الفور توجهت دورية من القسم إلى المكان وتم اسعافه إلى المشفى الوطني باللاذقية ليفارق الحياة هناك متأثراً بإصابته البليغة".

وأوضحت الداخلية في بيانها أنه تم إعلام هيئة الكشف الطبي والقضائي وأفاد ذويه بأنه يعاني من مرض نفسي.

كما أكدت الداخلية أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.

المصدر: وزارة الداخلية