لأول مرة.. سيدة سائقة نقل عام في السويداء

تداولت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي, قصة فتاة سورية كسرت الصورة النمطية لسائقي وسائل النمط العام, الذي اعتاد الشارع السوري على كونهم من الذكور.

وأصبحت الشابة أروى غدير (27 عامًا), أول سائقة حافلة في قريتها بئر المكسور في محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأروى غدير تبلغ من العمر 27 عامًا، وهي زوجة وأم لطفلين، وتعمل سائقة حافلة.

وتفاعل الناشطون السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي بإيجابية كبيرة مع تجربة أروى, حيث تثبت المرأة السورية دائماً أنها جزء هام وأساسي في المجتمع.