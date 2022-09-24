المقداد يكشف حقيقة التطبيع بين دمشق وأنقرة

كشف وزير الخارجية السوري، “فيصل المقداد” أنه ليست هناك مفاوضات حالياً حول تطبيع العلاقات بين “دمشق” و”أنقرة”.

“المقداد” وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إنه «ليست هناك اتصالات أيضاً على على مستوى وزارتي الخارجية بين البلدين».

وشدد وزير الخارجية السوري على أن «عدم التزام تركيا يعد عقبة تعيق عملية تسوية سورية بموجب إطار أستانا»، مؤكداً أن «”أستانا” هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة السورية».

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية إن «موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا، وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد أخيراً أنه كان مستعداً للقاء الرئيس السوري “بشارالأسد” على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو أن الأخير حضر هناك.

وجاء ذلك بعد أن قالت 4 مصادر لـ”رويترز”، إن رئيس المخابرات التركية عقد عدة اجتماعات مع رئيس المكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك في دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية، في مؤشر لإذابة الجليد بين الدولتين.

وأعلنت وسائل إعلام تركية في وقت سايق عن تأجيل السلطات السورية زيارة مرتقبة لـ زعيم “حزب وطن” التركي المعارض دوغو برينجك إلى دمشق كانت مقررة في شهر آب الماضي.