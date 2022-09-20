أكثر حالاتها الاغتصاب

كشف رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق القاضي محمد خربطللي أن دعاوى السحر والشعوذة خلال الفترة الحالية بقصد الربح أقل من السابق، ولكن أكثرها حالياً يتعلق بالاغتصاب حيث يمارس المشعوذ الطقوس على النساء ويغييبها عن الوعي ويمارس الجنس معها دون رغبتها.

وذكر خربطللي أن آخر هذه الحوادث كانت في الميدان بدمشق، حيث صور الساحر بعض النساء عاريات وابتزهم مالياً، وتم إلقاء القبض عليه لاحقاً، مشيراً إلى أن أكثر فئة تذهب للسحرة هي النساء، وأكثر المناطق التي حصل فيها هذه النوعية من الأحداث في العشوائيات والأماكن المزدحمة، التي تحوي خليطاً من السكان.

كما تحدث خربطللي عن وجود بعض الأشخاص ممن يقصدون السحرة بغرض استخراج الجن، عن طريق الضرب الذي يؤدي للموت أو تعطل بعض وظائف الجسم، ما يجعلها تتحول إلى جناية عقوبتها بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة.



شام إف إم