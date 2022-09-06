طلاب يختارون الثانوية المهنية بدلا من الثانوية العامة

حصل “وسيم” على مجموع قدره (2770) في الشهادة الاعدادية إلا أنّه فضّل التسجيل في الثانوية الَمهنية اختصاص معلوماتية على التسجيل في الثانوية العامة.

وقال “وسيم” (15 عاما) :” أحببت الحاسوب منذ المرحلة الابتدائية، لذلك اخترت الثانوية المهنية لاختصار الوقت وتعلم المعلوماتية بسرعة، ووجدت صعوبة في اقناع أهلي الراغبين بالفرع العلمي في الثانوية العامة”.

واختار “مهند” (14 عام) “فرع الاتصالات في الثانوية المهنية رغم أنّ مجموعه عالي ويسمح له بالتسجيل في الثانوية العامة، لكن الاتصالات مهنة عصرية وجديدة ويستطيع من خلالها الدخول لسوق العمل وتحقيق المرابح المادية” كما قال مهند لتلفزيون الخبر.

وأضافت والدة مهند:” رغم حلمي يأن يدخل مهند الثانوية العامة ليصبح بعدها طبيباً أو مهندساً إلا أنّ دراسة مهنة يحبها تحقق له النجاح أيضا”.

وأبدت “عفراء” (١٥ عاما) “انزعاجها من عدم وجود ثانوية للتمثيل في محافظة حمص واضطرارها للانتظار ثلاث سنوات لتحقيق حلمها رغم وجود الكثير من المدارس المهنية الأخرى”.

وأكدت إدارة مدرسة الشهيد “عبدو تلاوي” المهنية في محافظة حمص لتلفزيون الخبر:”وجود الكثير من الطلاب الحاصلين على مجموع عالي لكنهم اختاروا التقدم لمفاضلة ثانوية الاتصالات والمعلوماتية مما رفع معدلات القبول هذا العام”.

وأضافت الإدارة “تحتوي المدرسة بفرعيها الاتصالات والمعلوماتية على مخابر متطورة وجيدة تساعد الطلاب في تطوير مهاراتهم ويوجد لدينا كل عام مشروع انتاجي يشارك فيه الطلاب لتتويج دراستهم”.

ويعيش معظم أهالي الطلاب الناجحين في الشهادة الاعدادية كل عام على أعصابهم في انتظار الحدود الدنيا للثانوية العامة رغم محاولات وزارة التربية على زرع فكرة أهمية التدريب المهني في الوقت الحالي.

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