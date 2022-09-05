من هي الدول العربية التي يمكنك شراء جواز سفرها

ترفض غالبية الدول العربية إعطاء حق الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار أو الإيداع البنكي، أو أنها تفرض شروطًا صعبة جدًا لذلك كالإمارات التي تعطي إقامة طويلة قد تؤدي بالنهاية للحصول على الجنسية وفقاً للمعايير القياسية للحصول على الجنسية الإماراتية.

لكن مع ذلك يوجد بلدين عربيين يمكنك الحصول على جنسيتهما وبذلك على جواز السفر، عن طريق الاستثمار، أو عبر شراء الجنسية نقدًا بوضع مبلغ لا يسترد في البنك.

أولًا: الحصول على جواز السفر والجنسية المصرية

يتيح جواز سفر مصر لحامليه إمكانية السفر بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 51 دولة فقط منها إندونيسيا وماليزيا وإيران وكينيا، بينما يحتاج حاملو جواز سفر مصر إلى الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول إلى 178 وجهة سفر حول العالم، مما يمنحه درجة تنقل منخفضة إجمالًا.

الجنسية المصرية واحدة من أقوى الجنسيات العربية، وهي من الجنسيات التي تلاقي إقبالًا جيدًا للحصول عليها من قبل العرب؛ نظرًا لزيادة الاستثمارات والمشروعات الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ووجود العديد من الفرص للاستثمار في مجالات الصناعة والإنتاج وحتى الخدمات والمطاعم.

أسهل طريقة للحصول على الجنسية المصرية، هي إيداع نقدي مباشر قيمته 250 ألف دولار، ويعد هذا البند واحدًا من أبسط الشروط لمن لا يرغب في الانخراط بمشروع استثماري أو عقاري. حيث يتم تحويل هذا المبلغ بحوالة بنكية من الخارج بالعملة الأجنبية وتذهب للخزانة العامة للدولة ولا ترد.

وإذا كنت لا ترغب بإهدار 250 ألف دولار عبثًا، وما زلت لا ترغب بالاستثمار أيضًا، يمكنك إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي كوديعة نقدية في البنك المركزي المصري، على أن يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بدون فوائد، وبسعر الصرف الرسمي في تاريخ الاسترداد وبما لا يتجاوز المبلغ المُودع.

أو يمكن أيضًا إيداع مبلغ نقدي قيمته 750 ألف دولار أمريكي في البنك المركزي المصري، ويتم استرداد المبلغ بعد 5 سنوات بدون فوائد، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبحيث لا تجاوز قيمته سعر المبلغ الذي تم إيداعه.

وأخيرًا يمكنك إنشاء مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، أو المشاركة بنسبة لا تقل عن 40% من رأس المال للمشروع. يشترط أن يستمر المشروع في العمل لمدة 5 سنوات، وإذا لم يستمر على المستثمر دفع 250 ألف دولار أمريكي للبنك المركزي تذهب للخزانة العامة للدولة للاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ثانيًا: الحصول على جواز السفر والجنسية الأردنية

يتمتع حاملو جواز سفر الأردن بإمكانية السفر بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 51 دولة فقط ومن ضمنها إندونيسيا وماليزيا وجورجيا ودومينيكا، و سيحتاج حاملو جواز سفر الأردن للحصول على تأشيرة مسبقة للدخول إلى حوالي 178 دولة.

يمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت عند القيام باستثمار لمدة 3 سنوات، يعامل بموجبه معاملة الأردني، باستثناء الحقوق السياسية، على أن يمنح الجنسية الأردنية بعد مضي ثلاث سنوات للمشروع، وذلك عند تسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في الأردن، وذلك بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود المحافظة شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقة للأردنيين، ويجب ألا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة، شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقية للأردنيين.

يتمّ منح الجنسيّة الأردنيّة للمستثمر وذلك من خلال القيام بشراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنيّة بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف دولار، على ألا يتمّ التصرف بالحصص لمدّة 3 سنوات على الأقل، شريطة قيام دائرة مراقبة الشركات أو هيئة الأوراق الماليّة بوضع إشارة الحجز عليها.

وللحصول على الجنسية يمكن أيضًا إيداع وديعة بقيمة مليون دولار أمريكي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة ثلاث سنوات وعدم السحب منها خلال هذه الفترة وشراء سندات الخزينة العامة بقيمة مليون دولار أمريكي لمدة ست سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.

وكالات