تربية اللاذقية تمنع البنطال الممزق والقميص فوق السرة

قال مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل، أن جميع الأمور الإدارية واللوجستية جاهزة لاستقبال الطلاب والتلاميذ في جميع مدارس المحافظة ريفاً ومدينة، مشيراً إلى تجهيز المدارس من ناحية الصيانات السريعة والطارئة الأساسية، وذلك وفقاً للاعتمادات المتوافرة.

وأكد أبو خليل العمل المستمر للجنة الخريطة المدرسية بتوجيهات محافظ اللاذقية، لتخفيف الأعباء عن الطلاب وتلبية مطالب الأهالي عبر إحداث شعب صفية في المدارس خاصة الريفية بما يوفر الجهد والوقت عن الأبناء الطلبة.

وأوضح مدير التربية، أن لا تشدد في بداية العام الدراسي بمسألة اللباس المدرسي بما يخفف الأعباء المادية عن ذوي الطلاب، منوهاً في الوقت ذاته بمنع بعض الأمور الخاصة بلباس ومظهر الطلاب منعاً باتاً، ومنها البنطال الممزق والقميص القصير لما فوق الصرة، ومنع المكياج والتزيين بتصفيف "موديلات" للشعر ووضع الأقراط "الحلق"، وذلك بما يضمن المساواة بين الطلاب في المدارس التربوية التي يقصدها الطلاب للتعليم وليس للزينة.