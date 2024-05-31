الطاقة الشمسية تنعش سوق كاميرات المراقبة في دمشق

شهدت دمشق في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في تركيب كاميرات المراقبة المنزلية، بعد أن كانت هذه الظاهرة قد تراجعت في السنوات الماضية.

أكد أصحاب المحال المختصة ببيع وتركيب هذه الكاميرات أن الطلب عاد لينشط من جديد.

أسعار الكاميرات

في جولة على محال وشركات بيع تجهيزات كاميرات المراقبة، تبين أن أسعارها تتراوح بين 225 ألف ليرة سورية للكاميرات ذات الدقة المنخفضة، و300 ألف للمتوسطة، وتصل إلى 400 ألف ليرة سورية للكاميرات ذات الجودة العالية.

كما يتراوح سعر الجهاز الذي يتم وصل الكاميرات إليه مع كرت الذاكرة بين 1.5 و5.5 مليون ليرة سورية.

دوافع التركيب

أوضح العم أبو سليمان، الذي كان يبحث عن نوع مناسب من الكاميرات لتركيبها في حديقة منزله، أن الكاميرات أصبحت ضرورية، خاصة بعد زيادة حالات السرقات والتعديات على حدائق المنازل.

من جهة أخرى، ذكر صاحب أحد المعامل أنه يضطر لتركيب كاميرات مراقبة في معمله لضبط حالات السرقة أو التعامل مع أي تعديات أو خلافات بين العمال.

تأثير الكهرباء والطاقة الشمسية

أفاد صاحب أحد محال تركيب الكاميرات أن السوق شهد ركودًا في الفترة الماضية بسبب انقطاعات الكهرباء الطويلة، ولكن مع انتشار استخدام الطاقة الشمسية، بدأ السوق ينتعش بعض الشيء.

وأوضح أن أكثر الطلبات تأتي من المعامل والمحال التجارية أكثر من المنازل.

انتشار الثقافة

بينما كانت كاميرات المراقبة قد بدأت تنتشر بين أصحاب الشركات والمعامل منذ سنوات، فإن استخدامها للأمور المنزلية لا يزال جديدًا على الناس، وفقًا لما ذكره عدد من أصحاب المحال.

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