رفع أجرة الحلاقة بدمشق

أكد رئيس نقابة الحلاقين في دمشق، سعيد قطان، أن التسعيرة التموينية الحالية لا تتماشى مع الواقع المعيشي.

حيث تبلغ تكلفة الحلاقة الرجالية 10 آلاف ليرة، والنسائية 12 ألف ليرة، مشيرًا إلى أن هذه التسعيرة تعود لعام 2022، بينما نحن الآن في عام 2024.

أضاف أن محافظ دمشق تفاجأ بهذه الأسعار خلال اجتماعهما لمناقشة واقع ومطالب المهنة.

وأشار قطان إلى أن الضرائب المالية تبدأ من 4-5 ملايين ليرة للمحال في المناطق الشعبية وتصل إلى 160 مليون ليرة في مناطق أخرى، حيث تبلغ نسبة الضرائب 35% لمحال الحلاقة الرجالية و37% للنسائية.

وتابع قطان أن إيجارات المحال أصبحت مرتفعة جداً، حيث لا يقل إيجار محل بمساحة 10 أمتار في حي شعبي عن 1.5 مليون ليرة شهرياً.

وأضاف أنه حتى لو كان دخل الصالون الشهري 30 مليون ليرة، يبقى لصاحبه فقط 500 ألف ليرة بعد تغطية تكاليف التشغيل والمواد الأولية، التي تشمل 7 ملايين ليرة للإيجار، و6-7 ملايين ليرة للمحروقات من السوق السوداء، وأجور العمال التي لا تقل عن مليون ليرة شهرياً.

ولفت رئيس جمعية الحلاقين إلى أن أقل فاتورة كهرباء لمحل رجالي لا يستخدم مصفف الشعر إلا نادراً تتراوح بين 800 ألف ومليون ليرة شهرياً.

وختم قائلاً إن مهنة الحلاقة أصبحت خاسرة بسبب المصاريف المرتفعة وإيجارات المحلات، حيث أن 98% من أصحاب محال الحلاقة في دمشق هم مستأجرون وليسوا ملاكاً وفقاً لـ كيو ستريت.

من جانبه، أضاف رئيس نقابة الحلاقين السابق في دمشق، محمد سعيد السعدي، أن التسعيرة التموينية لا تكفي حتى لشراء كيس شيبس! وأوضح أن أجور الحلاقة الرجالية (شعر وذقن) تتراوح بين 10-15 ألف ليرة في المحال العادية، وتصل إلى 25 ألف ليرة في المحال المتوسطة، وأكثر من 50 ألف ليرة في المحال الراقية.

أما بالنسبة للحلاقة النسائية، فتبدأ تكلفة قص الشعر من 15 ألف ليرة وتصل إلى 500 ألف ليرة، وتجفيف الشعر (سيشوار) يكلف بين 70-80 ألف ليرة، والمكياج بين 250-300 ألف ليرة، وتكلفة تجهيز العروس تبدأ من 750 ألف ليرة وتصل إلى أكثر من 4 ملايين ليرة.