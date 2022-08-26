المغرب يتهم الجزائر بـ فبركة فيديو محمد السادس

بعد انتشار مقطع فيديو للملك المغربي محمد السادس وهو في حالة سكر شديد في أحد شوارع باريس، سارعت وسائل إعلام مغربية إلى تفنيد صحة الفيديو.

ونفت الوسائل صحة وجود الملك المغربي في المقطع، متهمة الجزائر بفبركة الفيديو لـ "أغراض سياسية".

ووفق التقارير الإعلامية المغربية، فإن "الذباب الإلكتروني الجزائري" فبرك فيديو من 4 ثوان ونشره على نطاق واسع مرفوق بتعاليق تسيء إلى أمير المؤمنين "لقب الملك المغربي في بلاده".

وقالت التقارير إن من يهاجم "أمير المؤمنين"، يهدف إلى تشويه سمعته، بسبب "الضربات الموجعة المتتالية التي وجهها المغرب لأعداء الوحدة الترابية، من خلال سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية الكبرى".

وعلى الرغم من نشر التقارير صورة من الفيديو الأصلي لحالة الملك المغربي وهو في حالة سكر شديد، فإنها اتهمت من أسمتهم بـ "ضعاف نفوس والانفصاليين" بالعجز عن مجاراة التقدم الذي يحققة المغرب.

وترافقت الحملة الإعلامية المغربية مع إطلاق نشطاء مغاربة وسم "الملك خط أحمر" على تويتر، مع ردود على الفيديو المنتشر، تقول إن "الملك المغربي كاد أن يفقد توازنه فاستند إلى حارسه بسبب مشكلة في رجله".

وكان نشطاء تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لملك المغرب محمد السادس في باريس مع مجموعة من أصدقاءه المعروفين باسم الأخوة زعيتر، وقد ظهر الملك يترنح في أزقة المدينة ليلاً، فيما كان الأخوة زعيتر يحاولون منع تصويره.