الحكومة توافق على تعديل أسعار شراء التبغ
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة بتعديل أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لموسم 2022-2023 لصالح المؤسسة العامة للتبغ بزيادة 500 ليرة سورية للكيلو غرام لكل من (صنف شك البنت والتنباك درجة الإكسترا فقط وبقية الأصناف من الدرجة الممتازة) لتصبح الأسعار كالآتي:
شك البنت درجة الإكسترا 7000 ليرة سورية للكيلو غرام.
التنباك درجة الإكسترا: 5500 ل.س/كغ
البصما درجة ممتازة: 8000 ل.س/كغ
بريليب درجة ممتازة: 7000 ل.س/كغ
برلي درجة ممتازة: 5300 ل.س/ كغ
كاتريني درجة ممتازة: 7000 ل.س / كغ
الفرجينيا درجة ممتازة: 6000 ل.س /كغ
وتأتي زيادة سعر الشراء لهذا الموسم لتشجيع المزارعين على تقديم تبوغ بمواصفات جيدة لتحسين جودة المنتج النهائي وتخفيض نسبة الهدر أثناء عملية فرز التبوغ، وتقديراً لجهود المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار بزراعة هذا المحصول والتركيز على زراعة بعض الأصناف.
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