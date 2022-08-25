كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس عن تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق حتى الآن، برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة.

وقال دباس في تصريحات صحفية إن أصحاب وسائل النقل قدموا إثبات دفعهم 350 ألف ليرة، عبر مراكز انطلاق البولمان والعباسيين والسومرية، مشيراً إلى أن مهلة دفع الرسوم تنتهي نهاية الشهر الجاري، مع وجود 8500 آلية.

ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى وجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

وحول آلية التركيب، قال دباس إن الشركة السورية لتخزين ونقل المواد البترولية "محروقات" بدأت بإرسال رسائل نصية لأصحاب وسائل النقل، لإعلامهم بموعد تركيب الجهاز.

وفي سياق متصل، أكد دباس أن المحافظة بدأت بتعديل عدادات التكاسي في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات بمنطقة نهر عيشة، كما تمّ البدء بتوزيع اللصاقات عبر فرع المرور، وذلك وفق التعرفة الجديدة.