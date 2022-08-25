الاحتلال الأمريكي يعلن ضرب دير الزور بتوجيه من بايدن

شن الجيش الأمريكي في الشمال السوري ضربات على مدينة دير الزور زاعماً أنها استهدفت “مرافق تستخدمها الجماعات المرتبطة بإيران”، بحسب وزارة الدفاع الأمريكية. حيث أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بياناً قالت فيه: “بتوجيهات من الرئيس جو بايدن، الاحتلال الأمريكي غارات جوية مستهدفة … دير الزور”. وقال الكولونيل جو بوتشينو، مدير الاتصالات في القيادة المركزية الأمريكية، في البيان أن هدف هذه الضربات الدقيقة هو “الدفاع عن القوات الأمريكية وحمايتها من هجمات مثل تلك التي وقعت في 15 أغسطس/ آب ضد الأفراد الأمريكيين”.

وسمعت فجر يوم أمس في دير الزور أصوات انفجارات في كافة أرجاء المدينة.

إذ تم استهداف المنطقة التي تبعد 15 كم عن مدينة دير الزور.

غلوبال