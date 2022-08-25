هل تنتهي أزمة النقل في اللاذقية ؟

دعت محافظة اللاذقية مالكي السرافيس العاملة على خطي “اللاذقية جبلة” و “اللاذقية القرداحة” لمراجعة مديرية النقل، من أجل دفع المستحقات المتوجبة لتركيب نظام التتبع (GPS).

وأعطت المحافظة مهلة أسبوع لأصحاب ومالكي السرافيس لدفع المستحقات، مبينة أنه «سيتم إيقاف مخصصات السرافيس غير الملتزمة بالمهلة».

ويعمل على خطي “اللاذقية جبلة” و”اللاذقية القرداحة” حوالي 540 سرفيسا تحصل على مخصصاتها من مادة المازوت بالسعر المدعوم بقيمة 500 ليرة لكل ليتر مازوت مقابل عملها على خطوط النقل.

وتشهد خطوط السير في المحافظة ازدحاماً نتيجة تسرب عدد كبير من السرافيس واتجارها بالمادة في السوق السوداء لتعمل شركة النقل الداخلي لتغطية النقص لاسيما على خطي جبلة والقرداحة.