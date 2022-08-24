روسيا تعترض على مشاركة زيلينسكي افتراضيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي

اعترض مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، على مشاركة #فلاديمير زيلينسكي، افتراضيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي، طالبا أن تكون مشاركته وجها لوجه.



وفي وقت سابق، أعلن مندوب #الصين الدائم لدى المنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن لشهر آب/أغسطس، تشانغ جون، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيلقي كلمة في اجتماع المجلس عبر مقطع فيديو، مضيفا: "تلقينا اقتراحا من البعثة الدائمة لأوكرانيا بدعوة رئيس أوكرانيا للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي عبر مقطع فيديو".

وعارض مندوب روسيا الدائم، مشاركة زيلينسكي بهذه الصيغة، بسبب تعارضها مع متطلبات بروتوكول مجلس الأمن، وتم طرح القضية للتصويت الإجرائي.

وقال نيبينزيا: " تعترض روسيا على مشاركة زيلينسكي، الافتراضية في اجتماع مجلس الأمن الدولي، يجب أن تكون المشاركة وجها لوجه".

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح المشاركة، وعارضت روسيا، فيما امتنعت الصين عن التصويت.