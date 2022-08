المياه تغطي صحراء الربع الخالي في المملكة العربية السعودية

غطت مياه الأمطار صحراء الربع الخالي في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي واقعة نادرة، غمرت المياه مساحات كبيرة من صحراء الربع الخالي، رُغم إنها من أكثر الأماكن جفافاً في العالم.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة النادرة تحت عنوان "صحراء الربع الخالي مزينة بالمياه".

وقال خبير الأرصاد السعودي عبدالله المسند عبر حسابه في "تويتر": من المعروف أن صحراء الربع الخالي من أكثر المناطق جفافاً حول العالم، إلا أن الله سبحانه وتعالى ساق لها المياه والرياح والسحب والأمطار لكي تتجلى وتنزل الأمطار في ذلك المكان.

وتعرف صحراء الربع الخالي بالعديد من المناظر الخلابة والجميلة والأحداث الفريدة التي تزينها وتجعلها من أجمل صحراء العالم.

صحراء الربع الخالي هي ثاني أكبر صحراء في العالم.

وتحتل الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وتتجزأ بين 4 دول هي السعودية واليمن و عمان والإمارات.

كما يقع الجزء الأكبر داخل أراضي السعودية، وتفوق مساحتها 600 ألف كيلومتر مربع.

يشار الى أن مناخ الربع الخالي قاري حار جدا في الصيف وبارد في الشتاء.

والأمطار قليلة وتكاد تندر وتهب العواصف الرملية على مدار السن.

فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى في الصيف 40 إلى 50 c وأحياناً تصل إلى فوق 60 c والصغرى في الشتاء من 7 c إلى أقل من الصفر.