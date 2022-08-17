17-08-2022
الحكومة السورية تستلم 500 طن قمح..20% منها فقط صالحة للطحن
بلغت الكميات التي تسلمتها الحكومة السورية من إنتاجها من القمح 516 ألف طن.
وقال مدير مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين إن الكميات التي تصلح للطحن لا تتجاوز 20%، والباقي ذهب إلى مؤسسة الأعلاف لأن نسبة الأجرام فيه والشوائب تتجاوز 23%.
وبين الأمين أن حاجة المطاحن اليومية من الطحين تصل إلى 6 آلاف طن.
وقدر الحاجة السنوية لتأمين الطحين بين2.3 مليون إلى 2.5 مليون طن من القمح.
أضاف الأمين أنه تم توقيع عقدين مع شركات روسية لاستيراد 600 ألف طن قمح تغطي الحاجة مع المتاح محلياً حتى نهاية الشهر الأول من العام القادم.
تشرين
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