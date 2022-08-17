الحكومة السورية تستلم 500 طن قمح..20% منها فقط صالحة للطحن

17-08-2022

الحكومة السورية تستلم 500 طن قمح..20% منها فقط صالحة للطحن

بلغت الكميات التي تسلمتها الحكومة السورية من إنتاجها من القمح 516 ألف طن.

وقال مدير مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين إن الكميات التي تصلح للطحن لا تتجاوز 20%، والباقي ذهب إلى مؤسسة الأعلاف لأن نسبة الأجرام فيه والشوائب تتجاوز 23%.

وبين الأمين أن حاجة المطاحن اليومية من الطحين تصل إلى 6 آلاف طن. 

وقدر الحاجة السنوية لتأمين الطحين بين2.3 مليون إلى 2.5 مليون طن من القمح.

أضاف الأمين أنه تم توقيع عقدين مع شركات روسية لاستيراد 600 ألف طن قمح  تغطي الحاجة مع المتاح محلياً حتى نهاية الشهر الأول من العام القادم.

تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...