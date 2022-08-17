مخصصات السرافيس من الوقود تكفي ما لم تسرق

أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق مازن دباس أنه من الواجب على جميع خطوط النقل العاملة في دمشق “باصات – ميكروباصات – سرافيس” والتي تتزود بالوقود من المحطات فيها تسديد المبلغ المطلوب ثمن تركيب جهاز “Gps” قبل نهاية آب الجاري.

وأشار “دباس” إلى أن المحافظة ستتوجه نحو حرمان كل وسيلة من مخصصاتها من مادة المازوت في حال تمنعت عن تركيب جهاز “Gps”.

وأوضح “دباس” أن المبلغ الواجب دفعه ثمن تركيب الجهاز يبلغ 350 ألف ليرة، منوهاً أن الدفع يتم في كل فروع المصرف التجاري في مدينة دمشق والبالغ عددها 28 مركزاً، لافتاً إلى أنه وبعد الانتهاء من الدفع يحصل صاحب آلية النقل على إيصال مالي بقيمة المبلغ.

ولفت “دباس” إلى أنه يتوجب على أصحاب الوسائل بعد دفعهم الرسوم التوجه إلى مديرية هندسة المرور والنقل في منطقة “كفرسوسة” لكي يتم تركيب جهاز المراقبة.

وبيّن “دباس” أن المحافظة خصصت 30 ليتر مازوت لكل “سرفيس” يعمل في المدينة، منوهاً إلى أن هذه الكمية كافية للسرافيس لتعمل بشكل منتظم على خطوطها، إن لم تحدث سرقة لهذه المخصصات.

وأعلنت محافظة دمشق شباط الفائت، عن بدء تطبيق نظام “Gps”، على وسائل النقل العامة العاملة في دمشق التي تزود بالمحروقات “باصات – سرافيس – بولمانات”.

شام تايمز