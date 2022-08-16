اللون الأحمر.. كيف يؤثر على عواطفك وحالتك المزاجية؟

تبين أن اللون الأحمر يمكن أن يثير مشاعر قوية مثل العاطفة أو الحب أو الغضب.

كما تُعد قدرته على جذب الانتباه على الفور هي السبب في استخدامه غالباً للتحذير من خطر وشيك.

ويرتبط اللون الأحمر عادةً بالإثارة والعاطفة والخطر والطاقة والعمل.

العلامات التجارية

وتستخدم بعض العلامات التجارية اللون الأحمر لأزرار "اطلب الآن" أو لتغليف منتجاتها كوسيلة للتميز على الرفوف في منافذ البيع.

وبحسب ما نشره موقع "جاجرانجوش" jagranjosh، فإن الأحمر في علم النفس المرتبط بالألوان هو اللون الأكثر كثافة.

وتُعد قدرته على جذب الانتباه على الفور هي السبب في استخدامه غالباً للتحذير من خطر وشيك، مما يفسر استخداماته في إشارات التوقف وصفارات الإنذار وسيارات الإطفاء ولافتات الأخبار العاجلة.

المشاعر القوية

يجد أخصائيو الألوان أنه لون القوة والشجاعة والخطر أيضاً.

وتوصلت دراسات إلى أن اللون الأحمر فعّال في زيادة الشهية وتعزيز التمثيل الغذائي وتنظيم معدل التنفس وضغط الدم.

الزي الرياضي الأحمر

يمكن أن يؤدي ارتداء اللون الأحمر إلى زيادة مستويات الطاقة.

لذا يمكن أن يؤدي ارتداء زي أحمر اللون أثناء ممارسة الرياضة أيضاً إلى الشعور بالسيطرة والتحفيز للفوز.

ويشعر الرياضيون الذين يرتدون زياً أحمر اللون، خلال المنافسات الرياضية، بأنهم يقومون بتقديم أداء بشكل أكثر قوة وبأنهم أكثر ترجيحاً للفوز.

في مواقع العمل

في العمل، يمكن أن يضفي ارتداء اللون الأحمر شعورا بالحيوية والاستعداد لتحقيق النجاح.

ويرتبط اللون الأحمر أيضاً بالهيبة والقوة وما يسمى شعور "السجادة الحمراء"، التي يرجح محللو الألوان أنها تعطي شعوراً بطابع رسمي في جميع أنحاء العالم.

الحب والجاذبية

يرتبط اللون الأحمر أيضاً بالعاطفة والحب والجاذبية.

وكشفت نتائج دراسة أن المرأة التي ترتدي ملابس أو طلاء أظافر أحمر اللون تلفت أنظار الرجل أكثر من غيرها.

تأثيرات إيجابية على الجسم

وللون الأحمر تأثيرات إيجابية على جسم الإنسان وهي:

- تحفيز ضربات القلب والتنفس والتمثيل الغذائي والشهية.



- تحريك المشاعر والعاطفة وزيادة النشاط.

- التحفيز على اتخاذ إجراءات.

- زيادة مستويات الثقة.

- إعطاء شعور بمزيد من الجاذبية الحسية.

آثار سلبية

في المقابل، للون الأحمر بعض الآثار السلبية على الإنسان وأبرزها:

- زيادة مستويات الغضب.

- زيادة مستويات الهيمنة.

- زيادة مستويات إجهاد العين.

- زيادة مستويات الاندفاع.