بايدن يوقع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.. ويفتح الباب لدول جديدة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحـ. ـلف شمال الأطلسي، مؤكداً أن الباب مايزال مفتوحا للانضمام أمام الدول الأوروبية المستوفية للشروط

وبث البيت الأبيض لقطات مباشرة لبايدن، أثناء مراسم توقيع الوثائق بحضور سفيري السويد وفنلندا، حيث أشار بايدن خلالها إلى أن بلاده لن تتخلى أبداً عن التزامها بالدفاع عن كل شبر من أراضي حــلف "الناتو".

وقال بايدن: "باب الناتو لا يزال مفتوحاً في وجه الدول الأوروبية التي تستجيب للشروط، نحن ملتزمون بالحلف وسنكتب مع شركائنا وحلفائنا المستقبل الذي نريد أن نراه".

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، مؤخراً، على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف "الناتو"، كما صادقت حتى الآن 22 دولة على انضمام البلدين للحلف بحسب إحصاء الجمعية البرلمانية للحلف.