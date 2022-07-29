الخارجية الأمريكية تحذر من أي هجوم تركي شمالي سورية

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها من احتمالية التصعيد العسكري شمال شرقي سوريا، مشددة على ضرورة احترام وقف إطلاق النار هناك.

ونقل موقع قناة “العربية” عن متحدث باسم الوزارة قوله، إن “أي هجوم تركي في شمال شرق سوريا سيزعزع الاستقرار الإقليمي”.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن بلاده لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لشن هجمات عسكرية ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم في سوريا.

وأضاف جاويش أوغلو بعد يومين من قمة في طهران حثت خلالها كل من روسيا وإيران على رفض العملية العسكرية الجديدة المقترحة لتركيا في شمال سوريا، “لقد تبادلنا الأفكار، لكننا لم نطلب ولن نطلب الإذن مطلقا لعملياتنا العسكرية”.