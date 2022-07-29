الجزائر ترفع التجميد عن التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا

أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة عن "رفع تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا" بعد تجميدها سابقا على وقع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.

وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، اطلعت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها أن "أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها".

ويأتي رفع التجميد بعد قرابة شهرين، من وثيقة التاسع من يونيو/ حزيران الماضي التي جمدت معاملات التجارية الخارجية بين البلدين.