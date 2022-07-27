الأرصاد الجوية تحذر بشدة من يومي الخميس والجمعة!

27-07-2022

الأرصاد الجوية تحذر بشدة من يومي الخميس والجمعة!

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة القادمين بشكل كبير بحيث يصبح من الواجب الوقاية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة.

وقالت المديرية العامة للأرصاد إن يومي الخميس والجمعة القادمين ستتجاوز درجات الحرارة الـ 40 درجة مئوية في دمشق ومعظم المناطق الداخلية بينما تلامس 45 درجة مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة ويكون الإحساس الحقيقي بالحرارة أكثر من ذلك نتيجة ارتفاع الرطوبة المرافقة للكتلة الهوائية الحارة.

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